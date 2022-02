Tennis: Djokovic “Voglio essere l’unico proprietario del mio corpo”

Il serbo: "Non mi sento, in questo momento, una minaccia per gli altri" DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Oggi tornerà in campo, a Dubai per i quarti di finale del "Duty Free Tennis Championships", primo torneo dopo il "pasticcio" Australian Open. Intanto, Novak Djokovic è tornato a parlare dalle colonne di "L'Equipe", ovvero il giornale francese al quale il serbo ha concesso a dicembre una intervista mentre era positivo al Covid-19, stando ai referti medici presentati in Australia. "Voglio essere l'unico proprietario del mio corpo. Non mi sento, in questo momento, una minaccia per gli altri", ha detto Djokovic, che non rinnega la sua posizione. "Sulla base di tutte le informazioni che ho raccolto sul vaccino, ho deciso di non farlo. Questa è la mia posizione attuale. Non so se poi cambierà; tutto sta cambiando molto velocemente, lo si vede anche dalle decisioni assunte dai vari Governi. Io non sento di avere bisogno per proteggere il mio corpo, al momento", ha spiegato il numero uno del mondo, ieri acclamato dal pubblico di Dubai. (ITALPRESS). pdm/red 24-Feb-22 12:02