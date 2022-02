Tennis: Torneo Guadalajara. L’azzurra Bronzetti si ferma agli ottavi

La romagnola dopo aver passato le qualificazioni e il primo turno si arrende alla Bouzkova ROMA (ITALPRESS) – Disco rosso per Lucia Bronzetti agli ottavi di finale del tabellone principale dell'"Abierto Akron Zapopan", torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 239.477 dollari, che si sta disputando sul cemento del Panamerican Tennis Center di Guadalajara, in Messico. La 23enne romagnola, di Villa Verucchio, 112 della classifica internazionale (suo best ranking), promossa dalle qualificazioni, nella notte italiana ha perso contro la ceca Marie Bouzkova, 96 del mondo, per 7-6 (2) 6-2. (ITALPRESS). pdm/red 24-Feb-22 09:02