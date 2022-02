Calcio: Conte “Tottenham contento del mio lavoro, andiamo avanti”

Piccola retromarcia dell'ex ct azzurro dopo le dichiarazioni di mercoledì sera LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Alla vigilia della gara di Premier League contro il Leeds, Antonio Conte, attuale tecnico del Tottenham, è tornato a parlare e ha fatto una "piccola retromarcia" rispetto alle dichiarazioni rilasciate mercoledì sera dopo il pareggio interno contro il Burnley, quando aveva parlato di "Situazione inaccettabile". "Penso che in questo momento la soluzione migliore per noi sia continuare a lavorare sodo e penso che il lavoro sia l'unico modo per provare a dare soddisfazioni ai nostri tifosi e al club. È importante concentrarsi, lo ripeto, sul presente. Sono tante, tante volte che ripeto sempre le stesse cose: ci vuole tempo, ci vuole pazienza", ha detto Conte. "Il club è il primo a conoscere la nostra reale situazione e mi ha confermato di sapere la realtà delle cose. Il club è molto contento del mio lavoro e di quello che stiamo facendo con il mio staff", ha aggiunto l'ex ct azzurro, che ricambia la stima della sua nuova società e che continua, dunque, la sua avventura in Premier League. (ITALPRESS). pdm/red 25-Feb-22 16:31