Calcio: Empoli. Andreazzoli “Pronti per la Juve, tifosi meritano gioia”

Il tecnico dei toscani "Possiamo crescere. E non guardo le assenze degli avversari" EMPOLI (ITALPRESS) – Le motivazioni sono fortissime. Perché arriva un avversario di grande blasone e perché l'Empoli ha voglia di portare a casa punti importanti. Per questo, in vista del match contro la Juventus, il tecnico Aurelio Andreazzoli suona la carica. "E' una partita di cartello – spiega l'allenatore dei toscani – ma è difficile, non sono d'accordo sul fatto che si prepari completamente da sola. Arriviamo pronti a questa sfida, siamo venuti fuori da un risultato negativo ma costruttivo. Vogliamo dare una soddisfazione al nostro pubblico, non l'abbiamo premiato molto nelle gare in casa. Non vediamo l'ora ci sia il fischio d'inizio". La Juve si presenta con molte assenze ma Andreazzoli non si fida dei bianconeri. "Non guardo le assenze della Juve, ma solo in casa nostra. Abbiamo fatto buone gare contro le grandi, ma anche contro le piccole: a volte abbiamo raccolto di più, altre meno, la distanza tra queste due situazioni è molto sottile. Certo è che possiamo migliorare e crescere ancora". Il tecnico parla poi anche di alcuni singoli. "Luperto sta bene – spiega Andreazzoli – ed è a disposizione. Si difende da squadra ma la squadra è formata da individualità. Stulac? Può essere la sua gara, le scelte le farò per diversi motivi che conosciamo. Pinamonti? Sono contento delle sue parole, lo vediamo felice in spogliatoio. Non vinciamo da tanto, ma la squadra lavora bene e c'è un trend che fa ben sperare", conclude il tecnico dell'Empoli. (ITALPRESS). mar/pal/red 25-Feb-22 18:47