Calcio: Europa League. Atalanta, Percassi “Col Bayer sfida affascinante”

"Doppio impegno molto difficile, ma più si va avanti più dura è", dice il presidente nerazzurro BERGAMO (ITALPRESS) – Saranno i tedeschi del Bayer Leverkusen gli avversari dell'Atalanta negli ottavi di finale di Europa League. Una squadra tosta che ha conquistato l'accesso diretto agli ottavi vincendo il proprio gruppo e che in campionato occupa al momento la terza posizione in classifica. "Una sfida affascinante ed interessante – dichiara il presidente Antonio Percassi – contro una squadra di assoluto livello. Sarà un doppio impegno particolarmente difficile, ma in ogni competizione, soprattutto quando si arriva a giocare a questi livelli, non esistono mai partite semplici. L'Atalanta scenderà in campo dando come sempre il suo massimo, è nel DNA della nostra squadra. Anche nelle difficoltà e nell'emergenza il gruppo è stato unito e compatto ed i risultati si sono visti". Dopo Colonia (Coppa Uefa) e Borussia Dortmund (Europa League) ecco un'altra squadra tedesca sul cammino dei nerazzurri nelle grandi competizioni Uefa. Se il doppio confronto con il Borussia è storia recente (sedicesimi di finale nella stagione 2017-2018), quello contro il Colonia è più datato (1990-1991). C'è un denominatore comune che unisce queste sfide ed è proprio Antonio Percassi: "Sono ricordi indelebili, emozioni uniche vissute da presidente dell'Atalanta. Il pareggio per 1-1 a Colonia, poi il successo per 1-0 conquistato a Bergamo e la qualificazione quarti di finale di Coppa Uefa. L'allenatore di quell'Atalanta era Pierluigi Frosio, recentemente scomparso, al quale dedico un pensiero commosso". "Anche la sfida con il Borussia – conclude il presidente Percassi – resterà nella storia dell'Atalanta: la vittoria sfiorata a Dortmund con 8.000 tifosi al seguito e poi lo sfortunato pareggio al Mapei Stadium… Adesso un'altra avversaria tedesca, un'altra doppia sfida che mi auguro possa essere altrettanto bella ed emozionate". (ITALPRESS). ari/com 25-Feb-22 19:25