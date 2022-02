Calcio: Salernitana. Nicola “Bologna ha qualità,dobbiamo andare a mille”

"Voglio un calcio aggressivo e la capacità di creare geometrie", dice il tecnico dei campani SALERNO (ITALPRESS) – Davide Nicola cerca la prima vittoria alla guida della Salernitana, anche se restano i dubbi di formazione e, in particolare, sulle condizioni di Bonazzoli. "Ha lavorato in settimana con noi, vediamo le ultime valutazioni cliniche, poi decideremo domani – afferma Nicola -. Non è stata una settimana tormentata. Perotti e Ribery erano usciti con un fastidio ma gli esami hanno confermato che non c'è stato alcun problema serio. Chiaramente per chi ha prodotto più fatica, c'è stato un recupero diverso. Per me è importante rispettare le abitudini che avevano. Per giocare come vogliamo noi bisogna stare sempre a mille". Resta la sfida contro il Bologna e una vittoria da cercare a tutti i costi o quasi. "Quella di Mihajlovic è squadra competitiva, qualitativa – sottolinea -, produce un calcio offensivo, ha dimostrato negli anni di saper fare campionati interessanti. E' giusto conoscere gli altri ma dobbiamo pensare a noi stessi. La voglia di proporre gioco da parte della Salernitana deve esserci sempre. Deve essere un gioco aggressivo, deve esserci voglia di creare geometrie". Da un punto di vista chimico i ragazzi mi piacciono, mi piace la loro dedizione al lavoro. Siamo stati molto chiari da questo punto di vista, la classifica è chiara e dovremo esprimere un certo tipo di calcio". "Da un punto di vista chimico i ragazzi mi piacciono, mi piace la loro dedizione al lavoro. Siamo stati molto chiari da questo punto di vista, la classifica è chiara e dovremo esprimere un certo tipo di calcio", ha aggiunto Nicola. Una riflessione anche su quanto sta accadendo in Ucraina. "Non sono un politico, resta il profondo dispiacere a livello umano per qualcosa che credo non abbia senso per nessuno", chiosa il tecnico granata. (ITALPRESS). aro/ari/red 25-Feb-22 19:09