Calcio: Sassuolo. Dionisi “Pronti per una Fiorentina in gran forma”

"Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente dopom l'Inter", dice il tecnico neroverde SASSUOLO (ITALPRESS) – Dopo essersi presi gli applausi per il successo sull'Inter per il Sassuolo è il momento delle conferme, domani sera alle 20,45 al Mapei Stadium contro una Fiorentina lanciata. "Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente – spiega mister Alessio Dionisi – e siamo pronti ad affrontare la Fiorentina, la squadra che sta facendo meglio in questo periodo ma non solo. Ha una grande identità con Italiano e lo si è visto dall'inizio, sta continuando su quella falsariga. Ha cambiato un interprete importante come Vlahovic ma non si è snaturata mai e dovremo essere bravi perché sicuramente ci metterà in difficoltà come all'andata". Dionisi poi torna sulla vittoria di San Siro. "Abbiamo avuto molte occasioni – prosegue – ma allo stesso tempo siamo stati fortunati nel non prendere gol. È impossibile non concedere qualcosa all'Inter e siamo stati premiati per l'atteggiamento e la prestazione. La mia esultanza verso la tribuna? C'erano delle persone a me molto care in tribuna, non ho la fortuna di vederle tutti i giorni ed era una condivisione della gioia". Il tecnico recupera Ayhan, ma deve fare a meno ancora di Toljan e Djuricic, oltre ai soliti Romagna e Obiang. In difesa ballottaggio a destra fra Ruan Tressoldi e Muldur, a sinistra in vantaggio Kyriakopoulos su Rogerio, per il resto mediana e attacco con i "titolarissimi", di cui ormai fa parte in pianta stabile anche Traorè, che ha sorpassato Henrique e Harroui. (ITALPRESS). ds/ari/red 25-Feb-22 18:35