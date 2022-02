La Biblioteca Digitale proposta da CSBNO – Culture Socialità Biblioteche Network Operativo – è stata selezionata grazie agli ottimi risultati di raccolta fondi provenienti da donazioni Art Bonus

Adesso è il momento di votare il migliore tra i migliori. La Biblioteca Digitale di CSBNO – dopo aver totalizzato oltre 66mila euro di erogazioni ricevute da mecenati privati e aziende, raggiungendo l’obiettivo economico prefissato – è stata selezionata per il concorso “Progetto Art Bonus dell’Anno” e ambisce ora al riconoscimento di migliore progetto culturale tra quelli finanziati dall’Art Bonus.

Per votare: https://artbonus.gov.it/consorzio-sistema-bibliotecario-nord-ovest-biblioteca-digitale.html

La Biblioteca Digitale CSBNO

Il modello operativo della biblioteca on-line, che CSBNO ha messo in campo e poi potenziato nei difficili periodi di pandemia, offre un universo di opportunità. Nel tempo ha consentito di affiancare alla biblioteca tradizionale una piattaforma digitale gratuita dove trovare e-book (+40mila titoli), scegliere film, ascoltare brani musicali e costruire play-list, leggere giornali e riviste (+7mila testate), programmare gite e viaggi culturali, sperimentare idee, accedere a edicole dedicate ad ambiti specifici del lavoro e dello studio, frequentare corsi per il tempo libero e l’e-learning, attivare videogiochi e molto altro. Il servizio viene fornito tramite la piattaforma Medialibrary Online (MLOL).

Dotata di un patrimonio ingente di documenti e potenzialità, l’offerta diversificata ed esaustiva della Biblioteca Digitale CSBNO ha contribuito a decretare il successo di questo nuovo modello di fruizione della biblioteca pubblica.

“Sin dalla sua fondazione, 25 anni fa, CSBNO ha perseguito obiettivi di cooperazione, condivisione e sviluppo operativo di progetti sociali e culturali nell’ambito delle biblioteche pubbliche.

Automazione e innovazione hanno contribuito a risolvere le esigenze di gestione di una struttura in continua evoluzione, nell’ottica di rispondere al meglio sia alle richieste dei comuni associati sia alle aspettative degli utenti delle biblioteche” sottolinea Gianni Stefanini, direttore generale di CSBNO. “La Biblioteca Digitale rappresenta la declinazione naturale e più aggiornata di quei principi di cultura innovativa che hanno informato la nostra Azienda speciale. La pandemia ha soltanto accelerato alcune fasi dello sviluppo digitale. E oggi la biblioteca on line, di fatto più vicina, completa, diffusa, condivisa rispetto allo spazio fisico tradizionale, sta dimostrando quanti benefici ne possano derivare. Elementi non trascurabili che i cittadini hanno subito colto, con apprezzamenti confermati da un lato da un sondaggio condotto nei mesi scorsi tra gli utenti digitali delle nostre biblioteche e dall’altro dall’aumento consistente di nuovi utenti registrati in rete”, conclude Stefanini.

Il concorso Art Bonus dell’Anno 2021

Nato nel 2016 con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della legge Art Bonus, il Premio Art Bonus dell’Anno è molto ambito. Ogni cittadino ha la possibilità di scegliere e votare un progetto tra i molti selezionati per aver raggiunto con successo l’obiettivo economico di donazioni Art Bonus. Per l’edizione in corso sono oltre 350 i progetti che hanno raggiunto l’obiettivo economico entro il 31 dicembre 2021, con 19 regioni rappresentate e oltre 3.000 i mecenati protagonisti.

Espresso da un’ideale giuria popolare che si esprime sulla piattaforma del concorso o sui social, il voto è il metodo più diretto per riconoscere e condividere i valori della cultura con le istituzioni del proprio territorio.

Il Concorso Art Bonus si svolgerà in due fasi: fino al 21 marzo 2022 le votazioni hanno luogo sul sito Art Bonus, alla pagina https://artbonus.gov.it/concorso/ . Dal 22 marzo al 1° aprile 2022 i primi 10 progetti che avranno ricevuto il maggior numero di voti sulla piattaforma Art Bonus parteciperanno alle votazioni solo social, sfidandosi a suon di “Likes” sui profili Facebook e Instagram di Art Bonus. Sarà dichiarato vincitore del Concorso Art Bonus 2021 il progetto che otterrà il punteggio più alto sommando i voti ricevuti nelle due fasi di votazioni. La premiazione avrà luogo venerdì 15 aprile nel corso di un evento pubblico organizzato dal Ministero della Cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC, i tre enti promotori del Concorso.