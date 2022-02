Doppietta Mercedes nell’ultimo giorno di test a Barcellona

Miglior tempo per Hamilton davanti a Russell, Leclerc e Sainz chiudono al 6° e 7° posto MONTMELÒ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton fa registrare il miglior tempo al termine della terza e ultima giornata di test a Barcellona, ad un mese dal via del Mondiale 2022 di Formula 1. Il sette volte campione del mondo, sceso in pista nel pomeriggio, completa 90 giri e in uno degli ultimi della sessione trova il crono di 1'19"141 con cui guarda tutti dall'alto. Ed è doppietta Mercedes, visto che George Russell, che aveva guidato al mattino, era stato il migliore col tempo di 1'19"223. Nel terzo e ultimo giorno, dunque, escono allo scoperto le Frecce d'Argento, prendendosi la scena che fin qui è stata della Ferrari. Charles Leclerc, il più veloce ieri, deve accontentarsi del sesto tempo complessivo con 44 giri, mentre Sainz si migliora solo nel finale chiudendo in 1'20"072 che vale la settima posizione. Davanti alla scuderia di Maranello, troviamo la Red Bull di Sergio Perez, che ottiene il terzo tempo a quattro decimi da Hamilton e si prende il lusso di precedere il campione del mondo in carica, Max Verstappen, quarto con il suo 1'19"756 in mattinata (59 giri). Il quinto tempo di giornata, a sorpresa, è di Sebastian Vettel, mentre si fa notare in positivo Alexander Albon (Williams) che fa registrare il quarto tempo del pomeriggio, l'ottavo nella classifica totale di giornata. Al mattino, ben due le bandiere rosse provocate da Zhou su una Alfa Romeo che sta mostrando dunque ulteriori problemi di affidabilità. Nel corso della sessione pomeridiana, invece, operazioni decisamente variegate per chiudere in bellezza questa tre giorni di test, visto che i piloti hanno provato diverse mescole Pirelli e hanno potuto persino simulare il passo su gomme full wet, con lo scenario ricostruito artificialmente bagnando la pista. Da segnalare, infine, come nel Circus non manchino le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina: in tale direzione la scelta dell'americana Haas che ha oscurato lo sponsor russo Urakali sulla propria livrea. (ITALPRESS). spf/pal/red 25-Feb-22 18:35