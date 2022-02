F.1: Cancellato il Gp di Russia, “Impossibile correre a Sochi”

Salta l'appuntamento previsto dal 23 al 25 settembre, Mondiale a 22 gare ROMA (ITALPRESS) – Cancellato il Gran Premio di Russia di Formula 1, che era in programma a Sochi dal 23 al 25 settembre. Passano, quindi, a 22 al momento le gare del Mondiale. La notizia è stata resa nota dagli stessi organizzatori della Formula 1. "Il Campionato del mondo di Formula 1 FIA visita Paesi di tutto il mondo, con una visione positiva, per unire le persone, unendo le Nazioni. Osserviamo gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e speriamo in una soluzione rapida e pacifica. Ieri sera la Formula 1, la FIA e le squadre hanno discusso della posizione attuale, del nostro sport e sono giunte alla conclusione, inclusa l'opinione di tutte le parti interessate, che è impossibile tenere il Gran Premio di Russia nelle circostanze attuali", si legge nella nota diffusa oggi. (ITALPRESS). pdm/com 25-Feb-22 13:23