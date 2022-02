F.1: Ucraina. In test in Spagna Haas senza sponsor Uralkali

La scuderia statunitense ha coperto il logo della azienda russa BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nella terza giornata di test lungo il circuito di Catalogna, a Montmeló, in vista del via stagione 2022 di Formula 1, le Haas del russo Nikita Mazepin e del tedesco Mick Schumacher sono scese in pista senza la scritta dello sponsor Uralkali. Una scelta chiara della scuderia statunitense, contraria alla guerra in Ucraina. La Haas per ora ha coperto il logo della azienda russa produttrice ed esportatrice di potassio con una banda bianca. (ITALPRESS). pdm/red 25-Feb-22 10:05