Tennis: Torneo Acapulco. Nuovo numero 1 Atp Medvedev in semifinale

Il russo, a fine gare, ha detto: "Promuoviamo la pace il tutto il mondo" ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) – Dopo l'uscita di scena di Novak Djokovic a Dubai, da lunedì Daniil Medvedev sarà il nuovo nuovo numero uno del mondo. Intanto, il russo è approdato alle semifinali dell'"Abierto Mexicano Telcel", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.832.890 dollari, in corso sui campi in cemento di Acapulco, in Messico. Ai quarti di finale, Daniil Medvedev, primo favorito del tabellone, ha superato il giapponese Yoshihito Nishioka per 6-2 6-3. Il russo, attualmente 2 del mondo, in semifinale affronterà Rafael Nadal. Lo spagnolo, 4 del seeding e 5 del mondo, ha battuto lo statunitense Tommy Paul col punteggio di 6-0 7-6 (5). Dall'altra parte del tabellone, il greco Stefanos Tstitsipas, vincitore per 6-3 6-4 sullo statunitense Giron, sfiderà il britannico Cameron Norrie, che ha sconfitto il tedesco Gojowczyk per 6-1 6-0. A fine gare Medvedev ha parlato della guerra in Ucraina. "Come tennisti noi promuoviamo la pace il tutto il mondo. Sono stato in tanti Paesi diversi fin da quando ero juniores e non è facile per me sentire tutte queste notizie", ha detto il russo. (ITALPRESS). pdm/red 25-Feb-22 09:04