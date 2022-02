Basket: Nba. Phoenix cade a sorpresa, Clippers vincono derby con Lakers

Suns battuti da New Orleans, San Antonio supera Washington dopo due overtime ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga a sorpresa di Phoenix nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Suns si sono arresi per 117-102 ai New Orleans Pelicans, capaci di espugnare il parquet della capolista della Western Conference con 32 punti di McCollum, top-scorer dell'incontro. Ci vogliono due supplementari per decidere la sfida tra Washington e San Antonio: la spuntano gli Spurs, che sgambettano a domicilio i Wizards per 157-153 con 36 punti di Kuzma, il più prolifico di un incontro che non ha risparmiato emozioni. Un overtime anche tra Indiana Pecers e Oklahoma City Thunder: si impongono gli ospiti per 129-125 con 36 punti del canadese Gilgeous-Alexander. L'atteso derby di Los Angeles va ai Clippers, che battono per 105-102 i Lakers nonostante i 21 punti messi a segno da James. Altri risultati: Charlotte Hornets-Toronto Raptors 125-93; Orlando Magic-Houston Rockets 119-111; New York Knicks-Miami Heat 100-115; Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers 102-133; Utah Jazz-Dallas Mavericks 114-109. (ITALPRESS). mc/red 26-Feb-22 08:56