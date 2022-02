Calcio: Premier League. Eriksen torna in campo

Il centrocampista danese ex Inter ritrova il calcio dopo 9 mesi LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Christian Eriksen torna in campo ed esordisce con la maglia del Brentford, nel match valido per la 27esima giornata della Premier League contro il Newcastle. Dopo quasi 9 mesi da quell'indimenticabile 12 giugno, quando si accasciò nel corso della gara di esordio agli Europei della sua Danimarca, quindi, il centrocampista danese ex Inter ritrova il calcio. Eriksen è entrato al 51' al posto del connazionale Jensen, proprio colui che lo sostituì contro la Finlandia. Si chiude il cerchio, inizia la seconda vita calcistica di Christian Eriksen. (ITALPRESS). mra/ari/red 26-Feb-22 17:21