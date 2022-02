Calcio: Roma. Oliveira e Felix out, Zaniolo verso la panchina con Spezia

Alle spalle di Abraham spazio a Pellegrini e Mkhitaryan. ROMA (ITALPRESS) – La Roma fa visita allo Spezia al Picco (domenica, 18:00) per invertire il trend negativo in campionato. La squadra di Josè Mourinho (che non ha tenuto la conferenza stampa della vigilia) è partita con due assenze a sorpresa: Sergio Oliveira (fastidio al tallone) e Felix (contusione all'anca) sono gli indisponibili, oltre a Boer e al solito Spinazzola. È disponibile e tra i convocati invece Roger Ibanez, ma non sarà rischiato nella difesa a tre che il tecnico sembra intenzionato a confermare. Spazio quindi a Mancini, Smalling e Kumbulla che sui social ha lanciato un messaggio al popolo ucraino: "Mi auguro che tutte le persone coinvolte possano avere una nuova opportunità, come l'ha avuta la mia famiglia". La novità potrebbe riguardare Nicolò Zaniolo che rischia la panchina. Alle spalle di Abraham, agiranno Pellegrini e Mkhitaryan. A centrocampo si scaldano Cristante e Veretout con Bove primo cambio. Sulle fasce bocciatura in arrivo per Maitland-Niles, con conferma per Karsdorp e Vina. (ITALPRESS). spf/ari/red 26-Feb-22 19:47