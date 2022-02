Calcio: Serie A. Mihajlovic “Pari giusto, dura con chi lotta per la A”

"Si poteva far meglio, ma si poteva anche perdere", dice il tecnico del Bologna SALERNO (ITALPRESS) – "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e così è stato. Oggi incontrare squadre che lottano per non retrocedere è dura, danno più del massimo. L'esempio è ieri (Genoa e Udinese hanno fermato Inter e Milan) e nelle settimane passate: è difficile vincere". Lo dice il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che commenta il pareggio ottenuto dai suoi rossoblu sul campo della Salernitana. "Loro hanno cambiato tanti giocatori, sono una squadra diversa dell'andata e abbiamo subito gol forse sull'unico tiro in porta – prosegue l'allenatore serbo -. Siamo stati un po' ansiosi, poi la partita è diventata sporca. Abbiamo portato a casa almeno un punto e siamo stati sfortunati sul bellissimo tiro di Sansone che poteva finire in rete. Se avessimo vinto credo che nessuno avrebbe potuto dire niente ma il pareggio è il risultato giusto. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, si poteva far meglio ma potevamo anche perdere. Li abbiamo incontrati nel loro momento migliore, anche il Milan la settimana scorsa ha pareggiato qui e meritava meno di noi: accontentiamoci del punto". Parlando dei suoi attaccanti Mihajlovic dice: "I tre davanti hanno fatto quello che potevano. Sicuramente con tre punte bisogna cercare di fare un pochino di più. Marko ha fatto gol, Barrow e Orsolini si sono sacrificati, ma non era una partita facile, tutt'altro". (ITALPRESS). gve/ari/red 26-Feb-22 17:55