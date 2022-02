Calcio: Serie A. Sabatini “Salernitana dimostra di essere squadra vera”

"Un punto è meglio di zero, dà continuità e ha il suo peso", dice il ds granata SALERNO (ITALPRESS) – "Sono molto orgoglioso perché la squadra si sta costruendo precocemente, è stata assembrata in pochi giorni. Lo spirito e la solidarietà interna sono eccezionali e l'allenatore ha dato un impulso nervoso incredibile: anche oggi in una situazione di svantaggio, contro una squadra forte, non abbiamo perso campo e profilo di gioco. Sono contento e spero di andare avanti facendo risultati". Lo dice il ds della Salernitana Walter Sabatini che commenta il pareggio dei granata all'Arechi con il Bologna. "Questa squadra – aggiunge il direttore sportivo a Dazn – sta dimostrando di essere una squadra vera. Un punto è meglio di zero perché dà continuità e sappiamo anche che la salvezza si giocherà per un punto in più o in meno. Quindi i punti li prendo sempre volentieri. Il rigore su Ribery? Francamente non mi soffermo su questa cosa, ero molto lontano, ho visto poco e accetto le decisioni prese" dice Sabatini che di Salerno apprezza "l'amore che la gente mi sta dimostrando, con garbo e senza condizioni". Su cosa manca ai granata il ds non ha dubbi: "Un pizzico di fortuna. E poi ci mancano anche alcune soluzioni che andremo trovando nel tempo. Adesso c'è l'Inter, un match di grandissimo valore agonistico e tecnico ma non impossibile. I giocatori sapranno interpretare la gara con il massimo impegno: possiamo fare risultato". (ITALPRESS). gve/ari/red 26-Feb-22 18:16