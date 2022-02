Calcio: Tudor “Vittoria Venezia momento chiave per stagione Verona”

"Una partita unica, una grande rimonta", dice il tecnico dell'Hellas ricordando il derby d'andata VERONA (ITALPRESS) – Il derby del Penzo fu spettacolare: sette gol, una rimonta clamorosa e per il Verona tre punti che hanno avuto un peso particolare. Ne è convinto Igor Tudor che ha presentato la sfida di domani al Bentegodi, partendo proprio da quanto accaduto in laguna. "All'andata fu una partita rara – ha dichiarato l'allenatore dell'Hellas – con due tempi diversi. Una grande rimonta, fatta fuori casa, una cosa che succede una volta ogni dieci anni. Il Venezia stava andando forte. Per la crescita di una squadra servono anche vittorie di quel tipo, ha rappresentato un momento chiave della nostra stagione, un successo contro una squadra che era in un ottimo momento di forma". Verona senza due squalificati in difesa, Gunter e Casale, per il resto questo il punto della situazione fatto da Tudor che si sofferma sulle condizione di alcuni singoli, a partire da Coppola. "Può partire dall'inizio, devo ancora decidere ma avranno spazio giocatori che finora hanno giocato meno. Ho visto tutti bene e sono contento di poter concedere minutaggio anche ad altri. Veloso dovrebbe rientrare in gruppo attorno alla metà della prossima settimana, mentre Frabotta verrà con noi in panchina", Parole importanti per Ilic, un talento su cui Todr punta ciecamente. "E' giovanissimo ed è titolare in una squadra importante della Serie A, che se la gioca sempre con tutte. E' sulla strada giusta, non deve mai accontentarsi e deve invece concentrarsi sulla propria crescita. Simeone? L'ho visto bene, molto sereno e incisivo in allenamento. E' bello averlo in squadra e sono sicuro che contro il Venezia farà una bella gara". Il bilancio di Tudor non può che essere positivo. "Il Verona fin qui ha raccolto risultati molto importanti ed è qualcosa che ci fa lavorare bene. Al tempo stesso questo ci impone di confermarci di partita in partita, di dare sempre il massimo, ma è importante non dare per scontato né banalizzare il livello di rendimento che hanno raggiunto questi ragazzi". Tudor affronta anche l'argomento guerra che, purtroppo, conosce molto bene, quindi quel che sta accadendo in Ucraina lo tocca profondamente. "Ho vissuto un conflitto sulla mia pelle, in Croazia, quando ero ragazzo. E' durato tanto, col mondo che è rimasto a guardare…Proprio per questo motivo posso solo augurarmi che finisca in fretta, perché non è possibile parlare ancora di guerra al giorno d'oggi". (ITALPRESS). ab/ari/red 26-Feb-22 16:42