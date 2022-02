Tennis: Torneo Acapulco. Nadal stoppa Medvedev, finale contro Norrie

Il campione spagnolo elimina il russo fresco del n.1 Atp, ko anche Tsitsipas ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) – Si ferma in semifinale la corsa di Daniil Medvedev nell'"Abierto Mexicano Telcel", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.832.890 dollari, in corso sui campi in cemento di Acapulco, in Messico. Il tennista russo, testa di serie numero 1 e pronto a scalzare domani Novak Djokovic in testa alla classifica mondiale, si è arreso per 6-3 6-3 a Rafael Nadal, quarta forza del seeding. Il campione spagnolo sfiderà domani per il titolo il britannico Cameron Norrie (6), che nell'altra semifinale ha eliminato con un doppio 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas (3). (ITALPRESS). mc/red 26-Feb-22 09:17