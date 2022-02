Calcio: Coppa Lega Inghilterra. Liverpool campione, Chelsea ko ai rigori

Decisivo per i blues di Tuchel l'errore dal dischetto di Kepa LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Liverpool a Wembley conquista la 62^ edizione della Coppa di Lega inglese battendo per 11-10 ai calci di rigore il Chelsea di Tuchel, dopo lo 0-0 maturato in 120 minuti. Decisivo l'errore di Kepa dal dischetto, mentre per i Reds non ha fallito l'estremo difensore Caoimhin Kelleher. Per il Liverpool si tratta dell'ottava coppa di lega, diventando la squadra che ne ha vinte di più in una competizione che non vinceva da ben dieci anni. Un cammino perfetto quello della squadra di Klopp che ha superato Norwich, Preston North End, Leicester e Arsenal. Tanti gli omaggi all'Ucraina tra applausi, bandiere e messaggi allo stadio. Prima del match anche scambio di corone giallo e blu, colori dell'Ucraina tra le due squadre. Il match è divertente e si gioca a ritmi alti con occasioni da una parte e dall'altra. Al 6' subito occasione blues con Pulisic, bravo Kelleher a salvare. Al 30' ci prova Manè ma Mendy è strepitoso e riesce a sventare il tentativo del maliano. Prima della pausa occasionissima per Mount che spara fuori da pochi passi. Nella ripresa subito altra occasione per il fantasista inglese ma questa volta il tiro si stampa sul palo. Match veloce, rapido: al 64' pallonetto di Salah a scavalcare Mendy ma è troppo lento, Thiago Silva salva. Da qui in poi grandi emozioni e soprattutto gol annullati da una parte e dall'altra. Ai supplementari squadre stanche ma le occasioni non mancano. Ai rigori terminati i calciatori di movimento che hanno tutti messo segno il proprio penalty, decisivi i portieri. Kelleher realizza, Kepa (entrato al posto di Mendy perchè pararigori) spara alto: Liverpool campione. (ITALPRESS). mra/fsc/red 27-Feb-22 22:14