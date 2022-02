Calcio: Giampaolo “Atalanta un modello, bisogna avere coraggio”

Il tecnico della Samp: "Non dobbiamo guardare in faccia a nessuno fino all'ultimo minuto" GENOVA (ITALPRESS) – "Mancherà qualcuno all'Atalanta ma anche a noi. Loro, comunque, rappresentano ormai un modello per il calcio italiano in Europa, a prescindere da chi gioca". Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia della gara in trasferta contro il team orobico, reduce dalla vittoria di Atene sull'Olympiakos con conseguente approdo agli ottavi di finale di Europa League. "La designazione di Sozza è ineccepibile. È vero, ha diretto solo 17 gare in A, ma tutte importanti, quindi vuol dire che è un cavallo di razza, così come Irrati, che al VAR è una garanzia. Ciò dimostra che la partita è stata giustamente 'attenzionata'", ha aggiunto Giampaolo, a proposito delle recenti polemiche arbitrali dell'Atalanta. "Il campionato? La lotta è dura e coinvolge tante squadre: noi ci dobbiamo saper stare, sporcandoci le mani e anche la faccia", ha detto ancora l'allenatore dei blucerchiati. "Non dobbiamo guardare in faccia a nessuno fino all'ultimo minuto di ogni partita, perché il campionato è questo: bisogna andare in campo con coraggio per giocarcela sempre e per provare a fare risultato contro tutti", ha concluso Giampaolo. (ITALPRESS). pdm/com 27-Feb-22 15:02