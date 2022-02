Calcio: Leeds. Separazione consensuale con il tecnico Bielsa

L'argentino paga la sconfitta di ieri con il Tottenham, domani il nuovo mister ROMA (ITALPRESS) – Marcelo Bielsa non è più l'allenatore del Leeds. Ad annunciare la separazione consensuale con il 66enne tecnico argentino è lo stesso club inglese, sconfitto ieri in casa per 4-0 dal Tottenham di Conte e quint'ultimo in classifica con soli 23 punti in 27 giornate di campionato. Bielsa lascia la guida del Leeds dopo tre anni e mezzo, avendo preso le redini della squadra, da lui riportata in Premier League dopo 16 anni, nel giugno del 2018. "Questa è stata la decisione più difficile che ho dovuto prendere durante il mio mandato al Leeds United, tenendo conto di tutto il successo che Marcelo ha avuto al club – ha detto il presidente Andrea Radrizzani – Con Marcelo come capo allenatore abbiamo avuto tre stagioni incredibili e sono tornati i bei tempi a Elland Road. Ha cambiato la cultura del club e ha portato in tutti noi una mentalità vincente. Tuttavia, devo agire nel migliore interesse del club e credo che ora sia necessario un cambiamento per garantire la nostra permanenza in Premier League. I risultati e le prestazioni recenti non hanno soddisfatto le nostre aspettative". Il nuovo allenatore dovrebbe essere annunciato già domani. (ITALPRESS). mc/red 27-Feb-22 12:26