Calcio: Motta contesta arbitraggio ma Zaniolo posta viso tumefatto

Il tecnico dello Spezia contrariato per il rosso ad Amian e per il penalty concesso alla Roma LA SPEZIA (ITALPRESS) – "L'arbitraggio? Mi aspetto le stesse scuse fatte alle grandi squadre in questa stagione. Non solo per il rosso ad Amian ma anche per il rigore. Mi viene da ridere per non piangere". Lo ha detto l'allenatore dello Spezia, Thiago Motta, dopo la sconfitta contro la Roma, per 1-0, maturata con un rigore fischiato per fallo su Zaniolo allo scadere. "Poteva starci il pareggio, non facciamo le vittime. La nostra squadra con un uomo in meno ha tenuto la partita contro una grande squadra. Siamo sulla strada giusta, abbiamo lavorato bene nelle due fasi e sono orgoglioso della squadra. Se ho pensato di poterla vincere? Perché no? Siamo in campo per quello", ha aggiunto il tecnico dello Spezia. C'è comunque ottimismo per il futuro: "Vado a casa sereno, i giocatori devono essere soddisfatti perché hanno giocato da squadra anche nei momenti più difficili. Sono contentissimo per questo spirito, da oggi fino alla fine del campionato dobbiamo continuare su questa strada", ha concluso Thiago Motta. A stretto giro di posta, anzi di social, Nicolò Zaniolo ha risposto al tecnico dello Spezia. Il giocatore della Roma, che si è procurato il rigore decisivo del match, ricevendo un calcio sul volto, ha postato una foto con dei segni inequivocabili. Nella foto si notano un taglio in mezzo alla fronte e un occhio tumefatto, causati proprio dal contatto poi contestato da Thiago Motta. (ITALPRESS). spf/pdm/red 27-Feb-22 21:09