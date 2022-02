Calcio: Serie A. Juric “Bene per 60 minuti, manchiamo nei particolari”

Il tecnico del Torino: "Bisogna cercare di riprendere la via giusta" TORINO (ITALPRESS) – "Penso che la squadra abbia fatto per 60 minuti veramente un'ottima partita: abbiamo creato tanto e Cragno è stato spettacolare. Poi abbiamo subito gol su fallo laterale ed è inaccettabile perché è il secondo così. Il gol del 2-1 è arrivato nel momento migliore e non siamo riusciti a reagire, abbiamo fatto fatica". Questa l'analisi del tecnico del Torino Ivan Juric che commenta la sconfitta dei suoi granata in casa con il Cagliari. "Oggi c'era anche tanta gente, venivamo dal derby giocato molto bene, ma penso che ormai le partite sono equilibrate e noi manchiamo nei particolari e nella concentrazione in certi momenti, come sui gol. Paghiamo tanto per questo. Poi la squadra ha fatto bene, ha creato occasioni e cose positive ma non è bastato. Bisogna cercare di riprendere la via giusta, trovare umiltà e fare meglio", sottolinea Juric. Che ai microfoni di Sky sulla partita aggiunge: "Nei primi minuti il Cagliari ha fatto meglio, vincevano le seconde palle e da lì nascono le situazioni. Dopo il gol la squadra ha reagito benissimo, ha creato. Avevo la sensazione che avremmo vinto", afferma il tecnico del Torino secondo il quale il momento negativo è iniziato con il pareggio con il Sassuolo. "Avevamo avuto 20 palle gol, dovevamo stravincere e abbiamo preso gol da fallo laterale alla fine. E' da allora che non riusciamo a portare a casa partite equilibrate. Oggi per lunghi tratti molto bene, però paghiamo ogni minima cosa", chiosa Juric. (ITALPRESS). gve/mc/red 27-Feb-22 15:48