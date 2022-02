Calcio: Serie A. Sarri “Primo tempo solo nostro, buona partita”

Il tecnico della Lazio: "L'obiettivo è continuare a crescere e fare il meglio possibile" ROMA (ITALPRESS) – "È stata una buona partita. Il primo tempo lo abbiamo fatto solo noi, c'è il rammarico di non essere passati in vantaggio. Un'ingenuità nel recupero ci è costata la gara". Queste le parole di Maurizio Sarri, dopo la sconfitta interna della Lazio contro il Napoli. "Il Napoli, fino a qualche mese fa, per noi era ingiocabile, mentre oggi abbiamo giocato alla pari. Abbiamo preso dei rischi mettendo Luis Alberto centrale mentre eravamo sotto. Era un rischio calcolato. L'ingenuità grossa è far uscire Ounas dalla linea laterale in modo pulito all'ultimo minuto. Andava fatto fallo, era distante dalla porta", ha aggiunto Sarri. "L'obiettivo è quello di continuare a crescere dal punto di vista della qualità e fare il meglio possibile. Il 2-2 con il Porto ci sta stretto e perdere stasera non ci stava", ha concluso l'allenatore della Lazio. (ITALPRESS). lov/pdm/red 27-Feb-22 23:34