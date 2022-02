Calcio: Serie A. Tudor “Salvezza raggiunta con largo anticipo”

Il tecnico del Verona: "Simeone ragazzo di cuore, gli serviva tripletta" VERONA (ITALPRESS) – "Sono contento perché oggi abbiamo raggiunto l'obiettivo della salvezza con grande anticipo. Sono soddisfatto anche per Simeone perché non segnava da molto e questa tripletta gli può dare grande energia. Adesso però dobbiamo pensare solo a vincere più gare possibili". Così Igor Tudor, ai microfoni di Dazn, ha commentato la vittoria per 3-1 conquistata con il Venezia al Bentegodi. Il tecnico poi si sofferma a parlare di Simeone, oggi migliore in campo e autore di una tripletta, e di Coppola, all'esordio in serie A. "Simeone è un ragazzo di cuore e un calciatore molto forte. Io l'ho visto sereno in settimana e sapevo che il gol sarebbe arrivato dopo un periodo poco fortunato. Inoltre, faccio un plauso anche a Coppola, oggi all'esordio, che ad appena 20 anni non ha lasciato spazio a uno come Henry". (ITALPRESS). gbn/mc/red 27-Feb-22 18:11