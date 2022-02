Calcio: Serie A. Zanetti “Sono deluso, ma campionato non finisce qui”

VERONA (ITALPRESS) – "Sono deluso e mi dispiace per i nostri tifosi. Abbiamo giocato un buon primo tempo, mentre nel secondo tempo non abbiamo dato vita a una prestazione degna. Il campionato però non finisce oggi e dobbiamo pensare a ricompattarci". Questo il commento rilasciato da Paolo Zanetti, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta rimediata nel derby col Verona. "Noi adesso non dobbiamo abbatterci. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, ma ci sono ancora tante gare da giocare e possiamo ancora raggiungere il nostro obiettivo – ha infine concluso il tecnico del Venezia -. Purtroppo, in serie A non puoi commettere certi errori perché vieni punito e non possiamo nemmeno dare vita a gare dei due volti come quella di oggi". (ITALPRESS). gbn/mc/red 27-Feb-22 18:17