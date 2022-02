Calcio: Ucraina. Spezia nel riscaldamento con maglietta “Stop War”

Gesto di solidarietà per Victor Kovalenko di Simone Bastoni e compagni LA SPEZIA (ITALPRESS) – Lo Spezia di Thiago Motta, impegnato contro la Roma nel match della ventisettesima giornata di Serie A, è sceso in campo al Picco, nelle fasi di riscaldamento, con una speciale maglietta con la scritta "Stop War", fatta con i colori della bandiera dell'Ucraina. Un gesto di solidarietà per il Paese sotto attacco in questi giorni e per Victor Kovalenko, centrocampista spezzino e della Nazionale ucraina. (ITALPRESS). spf/pdm/red 27-Feb-22 19:06