Calcio: Vlahovic “Tre punti importanti per classifica e spirito squadra”

L'attaccante della Juve: "La vittoria che volevamo e per cui lavoriamo ogni giorno" ROMA (ITALPRESS) – "La vittoria che volevamo e per cui lavoriamo ogni giorno, +3 punti importanti per la classifica ma soprattutto quello spirito di squadra che ci porterà lontano". Dusan Vlahovic esalta così il successo ottenuto ieri dalla Juventus sul terreno dell'Empoli, arrivato anche grazie alla sua doppietta. "Siamo la Juve e l'unica cosa che conta è vincere, lo sappiamo bene e dobbiamo continuare così", scrive su Instagram l'attaccante serbo, arrivato a gennaio dalla Fiorentina. "3 punti molto importanti ragazzi! Grandissima vittoria", scrive sempre sul social più frequentato dai bianconeri l'argentino Paulo Dybala, ieri assente ma che potrebbe tornare nell'attacco di Allegri mercoledì per la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. "Vittoria importante! Bravi ragazzi!!!", sottolinea capitan Giorgio Chiellini. "Bello tornare a fare 90 minuti dopo 2 mesi, e ritrovare i 3 punti!", il pensiero dell'altro difensore Luca Pellegrini. Infine l'esterno brasiliano Danilo: "Ci sono partite in cui serve questo: vincere e basta! Forza Juve!". (ITALPRESS). mc/red 27-Feb-22 11:19