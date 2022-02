Sci alpino: Cdm donne. Nufer vince 2^ libera Crans Montana, Goggia terza

L'azzurra sul podio in Svizzera, sempre più vicina la Coppetta di specialità CRANS MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Priska Nufer trionfa nella seconda discesa libera di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La svizzera, scesa con il pettorale 2, taglia il traguardo in 1'29"93, precedendo di 11 centesimi la ceca Ester Ledecka. Completa il podio dopo 30 pettorali (dei 51 al via) l'azzurra Sofia Goggia con un ritardo di 23 centesimi: la bergamasca si avvicina così alla conquista della Coppa di specialità. Settimo posto per Federica Brignone con 33 centesimi di distacco dalla testa. Sono in top-30 e quindi a punti Elena Curtoni (14esima), Nadia Delago (21esima), Karoline Pichler (27esima) e Francesca Marsaglia (28esima), mentre Nicol Delago non arriva al traguardo. Nessun punto per le altre azzurre scese, ovvero Elena Dolmen (44esima) e Monica Zanoner (45esima). (ITALPRESS). spf/mc/red 27-Feb-22 11:51