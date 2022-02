Vittoria casalinga di Atlanta, 3 punti per Gallinari

L'azzurro in campo 31 minuti nel successo degli Hawks contro i Toronto Raptors ROMA (ITALPRESS) – Vittoria casalinga di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 18mila spettatori della State Farm Arena, gli Hawks hanno superato per 127-100 i Toronto Raptors con 41 punti di uno scatenato Young, top-scorer dell'incontro. Per i padroni di casa in campo anche Danilo Gallinari: l'azzurro, impiegato per 31 minuti, ha messo a segno solo 3 punti, impreziositi da 5 rimbalzi e 3 assist. Sconfitta interna per i campioni in carica dei Milwaukee Bucks, battuti per 126-123 dai Broolyn Nets, trascinati dai 38 punti infilati da Irving. Altri risultati: Detroit Pistons-Boston Celtics 104-113; Chicago Bulls-Memphis Grizzlies 110-116; Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 92-86; Miami Heat-San Antonio Spurs 133-129; Denver Nuggets-Sacramento Kings 115-110. (ITALPRESS). mc/red 27-Feb-22 10:53