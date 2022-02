Basket: Nba. Sconfitte casalinghe per Phoenix e Golden State

Fanno festa Utah e Dallas, ancora un ko per i Lakers, Detroit all'overtime ROMA (ITALPRESS) – Sconfitte casalinghe per Phoenix e Golden State nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Suns cedono per 118-114 a Utah Jazz nonostante i 30 punti messi a segno da Booker, top-scorer dell'incontro, mentre i Warriors si arrendono per 107-101 ai Dallas Mavericks, che sfruttano la ena realizzativa di Doncic, autore di 34 punti. Ancora un ko per i Los Angeles Lakers, che sul parquet amico finisce al tappeto contro New Orleans Pelicans, vincente per 125-95 sebbene James infili 32 punti. Ci vuole un supplementare per decidere la sfida tra Charlotte e Detroit: la spuntano i Pistons, che piegano gli Hornets per 127-126 nonostante i 62 punti complessivi, tra i padroni di casa, della coppia formata da Rozier e Bridges. Altri risultati: New York Knicks-Philadelphia 76ers 109-125; Indiana Pacers-Boston Celtics 128-107; Houston Rockets-Los Angeles Clippers 98-99; Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 92-124. (ITALPRESS). mc/red 28-Feb-22 09:08