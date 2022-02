Calcio: Fiorentina. Cabral insidia Piatek nell’attacco anti-Juve

Italiano studia la formazione per la semifinale di Coppa Italia: torna Milenkovic FIRENZE (ITALPRESS) – Seduta di allenamento incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche alternate a lavoro atletico quella svolta quest'oggi dalla Fiorentina che sarà impegnata mercoledì prossimo allo stadio 'Franchi' di Firenze contro la Juventus, in una gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Dopo aver scontato un turno di squalifica in campionato torna a disposizione del tecnico viola Vincenzo Italiano il difensore Milenkovic, mentre sarà out perche' fermato un turno dal Giudice sportivo l'argentino Martinez Quarta. Da valutare nelle prossime ore se saranno recuperabili i giocatori che stanno smaltendo i rispettivi problemi fisici, ovvero il difensore Nastatic e l'attaccante Kokorin, mentre per cio' che riguarda la probabile formazione anti Juve torneranno dal 1' Torreira e Bonaventura a centrocampo e Nico Gonzalez sulla fascia destra offensiva. Ballottaggi aperti al momento fra Odriozola e Venuti per il ruolo di esterno destro difensivo, fra Maleh e Duncan come interno di sinistro sulla linea mediana, e soprattutto per la posizione di attaccante centrale con Cabral che insidia Piatek soprattutto alla luce del gol messo a segno dal centravanti brasiliano sabato scorso contro il Sassuolo. Nel frattempo al momento sono stati venduti per la sfida del 'Franchi' di mercoledì sera circa 23 mila tagliandi. Domani in programma in casa Fiorentina una sola seduta di allenamento, con conferenza stampa di vigilia gara di Vincenzo Italiano che iniziera' alle ore 14.30. (ITALPRESS). lc/pal/red 28-Feb-22 18:58