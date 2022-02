Calcio: Juve. Zakaria out venti giorni

Per il centrocampista lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore TORINO (ITALPRESS) – Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Denis Zakaria "questa mattina si è sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra". Lo ha reso noto la Juventus, a proposito del centrocampista, che si era infortunato nella gara in trasferta di sabato contro l'Empoli. "I tempi di recupero sono di circa 20 giorni", ha precisato il club bianconero. (ITALPRESS). pdm/red 28-Feb-22 14:05