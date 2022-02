Calcio: Roma. De Sanctis lascia “Giunto il momento di andare”

Tiago Pinto "Continueremo a beneficiare del lavoro impostato da Morgan" ROMA (ITALPRESS) – Dopo nove anni, Morgan De Sanctis lascia la Roma. L'ex portiere, che da cinque anni (due da team manager e tre da dirigente dell'area sportiva) era entrato nell'organigramma, ha risolto consensualmente il suo contratto con la società. "Ho ritenuto fosse giunto il momento di uscire dal club, ma nel mio cuore la Roma occuperà sempre un posto speciale – ha affermato De Sanctis -. Ho vissuto visceralmente la Roma sin dalla prima stagione da calciatore giallorosso e oggi voglio ringraziare tutti coloro che hanno accompagnato il mio percorso in Società, dentro e fuori dal campo: rivolgo per questo un pensiero ai tifosi, alle proprietà, ai dirigenti, ai dipendenti, agli allenatori, agli staff tecnici e ai calciatori con cui ho avuto il privilegio di vivere questa esperienza". Tiago Pinto, attuale general manager, si dice "certo che la Roma continuerà a beneficiare del lavoro impostato da Morgan nei propri ambiti di competenza". Dopo la vittoria contro lo Spezia, la squadra si è concessa un lunedì di riposo. La preparazione riprenderà alle 11 di martedì in vista della sfida contro l'Atalanta. E per la gara contro i bergamaschi, sono già più di 32.000 gli spettatori previsti all'Olimpico. (ITALPRESS). spf/pal/red 28-Feb-22 19:55