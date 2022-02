De Zerbi e il suo staff al sicuro in Ungheria

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, dopo aver lasciato Kiev, ha raggiunto Budapest ROMA (ITALPRESS) – Roberto De Zerbi e il suo staff sono al sicuro in Ungheria. Dopo aver lasciato ieri l'hotel Opera di Kiev, il tecnico dello Shakhtar Donetsk, assieme all'allenatore in seconda Davide Possanzini e ai collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, oltre che al direttore sportivo Carlo Nicolini, è arrivato dopo un'odissea tra treno e bus sino a Budapest, da dove i cinque italiani faranno rientro in aereo in patria a Milano. Ad aiutare l'ex mister del Sassuolo e il suo staff, la Federcalcio del presidente Gravina e l'Uefa. (ITALPRESS). mc/red 28-Feb-22 11:41