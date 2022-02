Lo sport e la guerra tra Russia e Ucraina

Lo sport si è rivelato una variante temibile per Putin dal punto di vista comunicativo e politico. Non solo i Fratelli Klitschko si stanno adoperando in divisa, ma anche creando raccolte fondi e operando dai social senza nascondersi.

Anche Andrey Rublev ha palesato il suo dissenso verso il Cremlino e l’attacco in atto. E non è l’unico tennista che ha avuto qualcosa da dire.

«Vi ricordate tutti cosa ho detto dopo la finale degli Australian Open? — scrive Medvedev nel suo post su Instagram —. Questa storia riguardava solo me, i miei sogni d’infanzia. E oggi voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo. Tutti hanno dei sogni, la loro vita è appena iniziata, tante belle esperienze in arrivo: i primi amici, le prime grandi emozioni. Tutto ciò che sentono e vedono è per la prima volta nella loro vita. Per questo voglio chiedere la pace nel mondo, la pace tra i Paesi. I bambini nascono con una fiducia interiore nel mondo, credono tanto in tutto: nelle persone, nell’amore, nella sicurezza e nella giustizia, nelle loro possibilità nella vita. Stiamo insieme e mostriamo loro che è vero, perché ogni bambino non dovrebbe smettere di sognare».

Ma cosa aveva detto Medvedev a Melbourne? Dopo aver perso la finale dell’Australian Open contro Nadal, Daniil aveva parlato proprio di bambini e progetti, dopo che il pubblico aveva avuto nei suoi confronti un atteggiamento non proprio carino. «D’ora in poi – aveva annunciato – giocherò per me stesso, per la mia famiglia, per le persone che si fidano di me e ovviamente per tutti i russi, perché sento sempre il loro sostegno. Se ci sarà un torneo sul cemento a Mosca, prima del Roland Garros o di Wimbledon, ci andrò anche se dovessi rinunciare a Wimbledon, al Roland Garros o ad altro. Il bambino ha smesso di sognare. Il bambino giocherà per se stesso. Questo è tutto»