Tennis: Davis. Da venerdì a Bratislava Slovacchia-Italia

Per l'impegno Volandri ha convocato Sinner, Sonego, Musetti, Travaglia e Bolelli ROMA (ITALPRESS) – Nel week end torna la Davis Cup by Rakuten con il turno preliminare. Venerdì e sabato la "NTC Arena" (veloce indoor) di Bratislava sarà il palcoscenico della sfida tra Slovacchia e Italia. Si tratta dello stesso campo sul quale la squadra di Tibor Toth lo scorso settembre ha superato il Cile nei play-off promozione. La capienza dell'impianto è stata ridotta al 50% per via delle norme anti-Covid: previsti comunque duemila tifosi. Giovedì la cerimonia ufficiale del sorteggio. Sono iniziati gli allenamenti del team azzurro (due le sessioni giornaliere), al quale è stato aggregato come sparring partener Flavio Cobolli. Per la sfida con la Slovacchia il capitano azzurro, Filippo Volandri, ha convocato Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia e Simone Bolelli. Out Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Tibor Toth ha scelto, invece, di affidarsi ad Alex Molcan, Norbert Gombos, Filip Horansky, Filip Polasek e Igor Zelenay. (ITALPRESS). pdm/red 28-Feb-22 19:02