Tennis: Torneo Guadalajara. Titolo alla statunitense Stephens

L'americana torna al successo dopo 4 anni, battuta Bouzkova in finale GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) – Sloane Stephens, testa di serie numero 6, ha vinto il titolo dell'"Abierto Akron Zapopan", torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 239.477 dollari, che si è disputato sul cemento del Panamerican Tennis Center di Guadalajara, in Messico. In finale, la tennista americana, numero 57 del mondo, ha sconfitto la ceca Marie Bouzkova con il punteggio di 7-5 1-6 6-2, festeggiando così il suo settimo titolo in carriera, il primo dopo Miami 2018. "E' solo l'inizio della stagione, c'è ancora tanto tennis da giocare, ma sono contenta di essere riuscita a mettere un po' di partite nelle gambe e a conquistare un titolo – ha detto Stephens – Ho preparato tutto l'anno scorso, mi sono dedicata all'allenamento e a tutto il resto. Naturalmente i risultati non sono arrivati immediatamente, ma ora i frutti di quel lavoro si stanno vedendo. Voglio ancora tornare dove ero qualche anno fa, è ancora importante per me. E penso di poterci riuscire". (ITALPRESS). mc/red 28-Feb-22 10:53