Tennis: Ucraina. Itf annuncia cancellazione di tutti i tornei in Russia

La decisione presa a causa del conflitto bellico in corso in Ucraina ROMA (ITALPRESS) – A causa del conflitto in corso in Ucraina, l'International Tennis Federation ha annunciato nella serata di ieri di aver cancellato indefinitamente tutti i tornei del circuito ITF originariamente previsti in calendario in Russia. Posticipato anche il Future maschile da 15 mila dollari fissato a Vyshkovo, in Ucraina, dal 18 al 24 aprile. "La nostra principale priorità è la protezione dei giocatori e di tutti quelli che viaggiano per partecipare a questi eventi – spiega in una breve nota la Federazione internazionale – Continueremo a monitorare la situazione da vicino e a valutarla periodicamente. Ogni ulteriore azione sarà deciso in base ad un'approfondita valutazione del rischio e alle indicazioni che riceveremo dagli esperti di sicurezza e dalle autorità competenti". Secondo il sito TennisUA, specializzato in notizie sul tennis ucraino, la Federtennis ucraina avrebbe inviato all'Itf e a Tennis Europe chiedendo un passo in più. I gestori del sito hanno pubblicato quello che dovrebbe essere il testo della lettera. Chiara la richiesta: l'espulsione dei tennisti russi e bielorussi da tutti i tornei individuali e di squadra appartenenti ai due circuiti. (ITALPRESS). mc/com 28-Feb-22 10:49