Tennis: Wta. Barty resta regina, Giorgi sale in 29^ posizione

Diverse variazioni nella top 10, Bronzetti 'vede' le prime cento ROMA (ITALPRESS) – Diverse variazioni nella top ten del ranking mondiale pubblicato stamane dalla Wta, dove in testa c'è sempre Ashleigh Barty, al comando per la centodecima settimana consecutiva (la 117esima complessiva): la 25enne australiana di Ipswich, trionfatrice nello Slam di casa (terzo trofeo Major in carriera), ha 2.907 punti di vantaggio sulla sua più immediata inseguitrice, la ceca Barbora Krejcikova ("best ranking"), che ha scavalcato la bielorussa Aryna Sabalenka, scesa ora in terza posizione e staccata di 220 punti dalla 26enne di Brno. Grazie al trionfo a Doha, secondo trofeo "1000" in carriera dopo Roma 2021, guadagna quattro posizioni e ritorna ad accomodarsi sulla quarta poltrona la polacca Iga Swiatek: per la 20enne di Varsavia primato personale eguagliato ed una manciata di punti soltanto, appena 77, a separarla dal terzo gradino del podio mondiale. Il Wta del Qatar regala il "best ranking" anche all'estone Anett Kontaveit, fermata solo in finale da Swiatek: la 26enne di Tallinn, entrata per la prima volta nell'élite mondiale lo scorso 1° novembre, fa due passi avanti e sale al quinto posto. Scivola in sesta posizione la spagnola Paula Badosa, che fa invece due passi indietro e si colloca subito davanti alla greca Maria Sakkari, settima con una posizione persa, la prima giocatrice nella storia del suo Paese (a livello femminile) a conquistare un posto nell'élite mondiale. Ottava l'altra ceca Karolina Pliskova, che scende altri tre gradini e precede la seconda spagnola in top ten, la "maestra" Garbine Muguruza, stabile al nono posto. Posizione invariata anche per la tunisina Ons Jabeur, decima, la prima tennista araba ad arrivare così in alto e a chiudere una stagione nell'élite mondiale. Tante variazioni anche in chiave tricolore. Continua a mantenere la leadership azzurra Camila Giorgi, che fa un passo avanti ed è ora numero 29. Perde quattro posizioni, invece, Jasmine Paolini, che scende in 48esima piazza. Martina Trevisan è stabile al numero 92, primato personale, l'ennesimo di questi ultimi mesi, per Lucia Bronzetti: la 23enne riminese, grazie agli ottavi raggiunti nel Wta di Guadalajara (partendo dalle qualificazioni), guadagna in un colpo solo dieci posti e sale al numero 102, vicinissima ad abbattere il muri delle prime cento. (ITALPRESS). mc/com 28-Feb-22 14:11