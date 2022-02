Zoff “Da critiche a trionfo, Mondiale ’82 più spettacolare”

L'ex portiere azzurro: "Oggi sarebbe impossibile quella partita a carte con Pertini" ROMA (ITALPRESS) – "Tanti mi incontrano e mi ritirano fuori quella parata su Oscar, che non mi dimentico nemmeno se volessi e che fu fondamentale. Sono stati terribili i 3" dopo, i brasiliani festeggiavano e non sapevo cosa avessero visto gli arbitri…". Dino Zoff, una leggenda del calcio italiano, compie 80 anni e li festeggia a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ricordando, innanzitutto, il Mondiale vinto in Spagna nel 1982 agli ordini di Enzo Bearzot. "Iniziammo con critiche feroci e finimmo in un crescendo rossiniano, facendo tanti gol su azione contro le grandi – ricorda l'ex portiere della Juventus e della Nazionale – Vincemmo poi anche un altro Mondiale (nel 2006, ndr) ma la spettacolarità del nostro sarà difficile da ripetere. Ha tutte le componenti per essere ricordato, dal silenzio stampa a tutto, alla ciliegina sulla torta non programmata della partita a carte con Pertini in aereo, che oggi sarebbe impossibile". Zoff riceve in diretta gli auguri di altri due 'eroi' del Mondiale spagnolo, Marco Tardelli e Antonio Cabrini, e ne approfitta per mandare un saluto affettuoso a Beppe Furino: "E' un dispiacere che non stia in buone condizioni. Era un combattente leale in campo, magari antipatico per gli avversari ma era decisivo". Il traguardo degli 80 anni, assicura, "è una fregatura, perché è un punto di arrivo e dopo non c'è molto altro", però il suo sguardo lucido sul mondo non lo esime da un pensiero a quanto sta accadendo in Ucraina. "Che il calcio si esprima certamente è giusto, poi da lì ad andare oltre ci sono altre cose. Sono un figlio della guerra e del dopoguerra, che alle volte è più importante: è giusto prendere una posizione ma sempre nelle regole delle cose". Zoff, che non si dice pentito delle dimissioni da ct azzurro che diede dopo la sconfitta con la Francia alla finale du Euro2000 in seguito alle critiche dell'allora premier Berlusconi ("Quando arrivano i fulmini non partono a ciel sereno, magari qualche nuvola dietro la provoca… Ormai è passato tanto, quello che è stato è stato, non ero nelle condizioni di fare altrimenti"), si concede una battuta anche sul campionato. Che ora vede il Napoli, vincitore ieri sera sulla Lazio dopo la sconfitta casalinga in Europa League contro il Barcellona, in testa assieme al Milan. "Il Napoli dopo la partita di coppa mi aveva un po' spaventato, ma capita che ogni tanto le partite vadano come non si vorrebbe. La Juve? E' in rincorsa, dalle previsioni che si possono fare adesso sarà un finale di campionato alla grande". Infine, Zoff è certo che la Nazionale di Mancini saprà approdare a marzo ai Mondiali di Qatar2022: "Le due possibilità più facili le abbiamo sprecate, ora c'è la più difficile, ma noi siamo campioni d'Europa e sappiamo tirare fuori il meglio nelle difficoltà. Sono fiducioso". (ITALPRESS). mc/red 28-Feb-22 10:15