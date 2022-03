Basket: Nba. Heat stendono Bulls, Morant tocca quota 52

Il team di Miami sempre più leader della Eastern Conference PALERMO (ITALPRESS) – Miami Heat sempre più protagonisti nella Nba. Nelle gare della notte della Nba, alla FTX Arena, Tyler Herro e Gabe Vincent, con venti punti a testa, hanno trascinato gli Heat, che hanno piegato i Chicago Bulls per 112-99. Era il confronto di vertice della Eastern Conference, fra la prima e la seconda. Adesso gli Heat hanno allungato in vetta al gruppo Est. Dall'altra parte, invece, i Memphis Grizzlies hanno steso i San Antonio Spurs per 118-105. Sugli scudi, al FedExForum, Ja Morant. Per la guardia ben 52 punti a referto. Dopo il ko della notte precedente dei Golden State Warriors, quindi, i Grizzlies si sono portati a una sola gara di distanza dal secondo posto della West Conference. Nelle altre gare della notte, successi esterni dei Minnesota Timberwolves, 127-122 ai Cleveland Cavaliers, dei Sacramento Kings, 131-110 agli Oklahoma City Thunder, e dei Toronto Raptors, 133-97 sui Brooklyn Nets. Chiudono la giornata le vittorie casalinghe degli Orlando Magic, 119-103 sugli Indiana Pacers, e dei Milwaukee Bucks, 130-106 sugli Charlotte Hornets. (ITALPRESS). pdm/red 01-Mar-22 11:46