Motomondiale: Debutto in Qatar per il VR46 Racing Team

La squadra di Tavullia farà il suo esordio in MotoGp con Marini e Bezzecchi ROMA (ITALPRESS) – Un fine settimana dal sapore davvero speciale quello che attende il Mooney VR46 Racing Team a Doha dove, come da tradizione, questa domenica si correrà il Gran Premio del Qatar, prima gara della stagione 2022 ed esordio in MotoGP della squadra di Tavullia. Nella suggestiva cornice del cuore del deserto, Luca Marini e Marco Bezzecchi infatti faranno il loro debutto con i colori di Mooney e della VR46 al Lusail International Circuit. Al lavoro dai test di Sepang per prendere le misure con la Ducati GP22 oltre che con la nuova squadra e nella scia dei più veloci dopo il test a Mandalika (Top3 nella combinata ndr), Marini è pronto al suo secondo anno da pilota nella Top class e ha le idee ben chiare sugli obiettivi per la nuova stagione. Ai blocchi di partenza anche Bezzecchi, rookie nella classe regina e primo tra i debuttanti in Indonesia, motivato a continuare il suo apprendistato nella nuova categoria e il suo percorso di crescita dopo una pre season incoraggiante. Per entrambi appuntamento ai box del Lusail International Circuit venerdì alle 1:40 locali (le 11.40 in Italia) per le FP1 del GP del Qatar. La gara invece, primo vero atto del 2022, è in programma domenica 6 marzo alle 6 locali (le 4 in Italia). "Sono stati mesi molto impegnativi per tutta la squadra, tutti hanno lavorato sodo per arrivare pronti a questa gara e all'esordio del Team in MotoGP. Sarà emozionante per tutti vedere per la prima volta in pista le Ducati con i colori ufficiali del Mooney VR46 Racing Team. Luca e Marco arrivano carichi a questo appuntamento, hanno obiettivi diversi, esperienze differenti, ma sono sicuro che entrambi daranno il massimo per ben figurare e farci divertire. In più la gara di Doha, il via di una nuova stagione, ha sempre un fascino speciale e per noi, come squadra all'esordio nella Top class, avrà un significato ancora più importante", ha detto Pablo Nieto, Team Manager MotoGP Mooney VR46 Racing Team. (ITALPRESS). pdm/com 01-Mar-22 11:25