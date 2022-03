Motomondiale: In Qatar il Gresini Team torna nella classe regina

Pronti per il via del 2022 dalla pista di Losail Bastianini e Di Giannantonio ROMA (ITALPRESS) – Archiviati i test di Sepang e Mandalika, è tempo fare sul serio con la prima gara stagionale di questo 2022 che segna il ritorno della Gresini Racing come Team Indipendente nella classe regina. Si parte da Losail, storicamente una pista amica per la squadra faentina: dal 2004 al 2014 infatti la squadra creata da Fausto Gresini e ora condotta dalla moglie Nadia Padovani, ha sempre centrato la zona punti e ha fatto un'incredibile doppietta proprio nel GP d'esordio con Gibernau ed Edwards. Sarà la prima volta con Ducati, ma l'accoppiata Bastianini-Di Giannantonio promette bene. Qui il numero 23 lo scorso anno all'esordio assoluto aveva subito trovato una top10, risultando il miglior rookie al traguardo. Chissà che il suo compagno di box non riesca ad imitarlo su un tracciato che lo ha già visto salire sul podio appena 12 mesi fa (Moto2). "Devo dire che arriviamo prontissimi a questo appuntamento, i test sono andati molto bene e l'affiatamento con la squadra è davvero incredibile. Il Qatar è una pista che mi piace tantissimo e già lo scorso anno all'esordio con una MotoGP avevo fatto benino dai. Adesso abbiamo più esperienza quindi meno parole e più pista. Fisicamente mi sono preparato molto bene e la moto la sento già mia dal primo giorno in Malesia", ha detto Enea Bastianini. "Prima gara dell'anno e prima gara in MotoGP. Arriviamo con una carica incredibile. C'è tantissima voglia di scendere in pista anche considerando i test dove ad ogni uscita abbiamo fatto un grande step in avanti sia con la moto che con la squadra. Devo ammettere che arrivo da un mese complicato a livello fisico, con qualche problemino che mi sono trascinato dalla Malesia in poi, ma negli ultimi giorni ho avuto modo di lavorare bene e arriveremo preparati. Obiettivo reale è continuare il mio adattamento e crescere, obiettivo ottimista trovare i primi punti subito", ha affermato invece Fabio Di Giannantonio. (ITALPRESS). pdm/com 01-Mar-22 12:06