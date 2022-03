Nuoto: Ucraina. Paltrinieri “Romanchuk vuole combattere”

Il campione azzurro: "Credo che Mykhailo si stia già organizzando per farlo" ROMA (ITALPRESS) – "È una situazione assurda, io sento Mykhailo Romanchuk tutti i giorni. Abita in periferia a Kiev, ieri mi ha detto che si sta spostando, perché sente le sirene. Vuole combattere per il suo Paese, credo che si stia già organizzando per farlo". A dichiararlo è il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, a margine dell'evento all'aeroporto di Fiumicino nel quale Ita Airways ha presentato gli aerei intitolati ai campioni dello sport. "Gli ho detto di scappare – ha aggiunto Paltrinieri, con preoccupazione, parlando ancora dell'amico e avversario -. Lo ospiterei a casa mia ma preferisce restare lì. Ha un forte senso patriottico e lo capisco. Capisco quello che sta vivendo". (ITALPRESS). spf/pdm/red 01-Mar-22 11:31