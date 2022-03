Rugby: Sei Nazioni. 33 azzurri convocati per match con Scozia e Galles

Il ct Crowley richiama Bigi e Zani, Braley, Capuozzo e Da Re recuperati ROMA (ITALPRESS) – Il ct dell'Italrugby, Kieran Crowley, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per le ultime due gare del Guinness Sei Nazioni 2022 contro la Scozia e il Galles, in calendario rispettivamente sabato 12 e sabato 19 marzo allo Stadio Olimpico di Roma e al Principality Stadium di Cardiff. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8 entrambe alle 15.15. Trentatre i giocatori convocati dallo staff tecnico azzurro per il raduno di Roma in programma a partire da giovedì 3 marzo. Rientro in Nazionale per Luca Bigi dopo essere sceso in campo con l'Italia nelle Autumn Nations Series. Con la presenza contemporanea del tallonatore in forza alle Zebre e Michele Lamaro saranno due i giocatori, a disposizione di Kieran Crowley, che hanno ricevuto nella loro carriera i gradi di capitano dell'Italia. A disposizione del gruppo azzurro torna l'esperienza di Federico Zani la cui ultima presenza con la Nazionale risale al Sei Nazioni di due anni fa proprio contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma. Rientrano Fuser e Negri dopo aver completato il periodo di recupero successivo all'attuazione del protocollo HIA. Recuperati dai rispettivi infortuni Braley, Capuozzo e Da Re. Prima convocazione ufficiale con la Nazionale Italiana Maggiore per Simone Gesi, ala in forza al Colorno che ha giocato da titolare con l'Italia Emergenti il match vinto contro la Romania A nel dicembre scorso allo Stadio Lanfranchi di Parma. Questo l'elenco dei giocatori convocati. Piloni: Pietro CECCARELLI (Brive, 19 caps), Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 18 caps), Ivan NEMER (Benetton Rugby, 5 caps), Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 24 caps), Cherif TRAORÈ (Benetton Rugby, 13 caps), Giosuè ZILOCCHI (Zebre Parma, 16 caps). Tallonatori: Luca BIGI (Zebre Parma, 40 caps), Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, esordiente), Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps). Seconde Linee: Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 18 caps), Marco FUSER (Newcastle Falcons, 36 caps), Federico RUZZA (Benetton Rugby, 28 caps), David SISI (Zebre Parma, 19 caps). Terze Linee: Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 3 caps), Michele LAMARO (Benetton Rugby, 13 caps) – capitano, Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 37 caps), Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 4 caps), Braam STEYN (Benetton Rugby, 48 caps), Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 2 caps). Mediani di Mischia: Callum BRALEY (Benetton Rugby, 13 caps), Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 4 caps), Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 12 caps). Mediani di Apertura: Giacomo DA RE (Benetton Rugby/FEMI-CZ Rovigo, esordiente), Paolo GARBISI (Montpellier, 16 caps), Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 3 caps). Centri: Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 11 caps), Marco ZANON (Benetton Rugby, 10 caps). Ali/Estremi: Pierre BRUNO (Zebre Parma, 2 caps), Ange CAPUOZZO (Grenoble, esordiente), Simone GESI (HBS Colorno, esordiente), Montanna IOANE (Benetton Rugby, 12 caps), Federico MORI (Bordeaux, 12 caps), Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 33 caps). (ITALPRESS). mc/com 01-Mar-22 18:00