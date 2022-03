Vezzali “Aerei dedicati ai campioni azzurri una bellissima scelta”

La Sottosegretaria: "In Italia in tanti hanno creduto nella missione dello sport" ROMA (ITALPRESS) – "Oggi celebriamo il nostro Paese. Una compagnia nazionale che decide di colorare i suoi aerei di azzurro, dedicandoli ai campioni dello sport, è una scelta molto bella. Soprattutto in un momento difficile come questo, a causa della pandemia, per tutti gli sportivi. Uomini e donne che hanno creduto nella missione dello sport a costo di enormi sacrifici. Lo sport richiede impegno e costanza e una società commerciale è come una squadra: deve lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi". A dichiararlo è Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport del Governo, intervenuta durante la conferenza stampa di presentazione degli aerei di Ita Airways presso l'aeroporto di Fiumicino. (ITALPRESS). spf/pdm/red 01-Mar-22 12:11