Calcio: Roma. Zaniolo senza maschera, niente ricorso su stop Mourinho

Il club non presenterà alcun reclamo e contro l'Atalanta ci sarà ancora Foti in panchina ROMA (ITALPRESS) – La Roma va avanti nella sua preparazione del match contro l'Atalanta di sabato sera. Sulla panchina giallorossa ci sarà ancora una volta la coppia composta da Salzarulo e Foti, visto che il club ha deciso di non presentare ricorso per la squalifica di Josè Mourinho. Intanto Nicolò Zaniolo, reduce dalla lieve frattura al naso dopo lo scontro in area al Picco, si allena senza maschera protettiva. L'impiego del classe 1999 dal 1' è il grande dubbio del tecnico portoghese che, a differenza del match di andata, potrà contare anche su Lorenzo Pellegrini. Da valutare la settimana di Sergio Oliveira che si è allenato ancora una volta individualmente. In caso di forfait, conferme per Cristante e Veretout. (ITALPRESS). spf/ari/red 02-Mar-22 19:49