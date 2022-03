Calcio: Ucraina. Il tecnico tedesco Farke lascia i russi del Krasnodar

Nei giorni scorsi il connazionale Markus Gisdol ha chiuso il rapporto con la Lokomotiv Mosca BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dopo Markus Gisdol che ha deciso di interrompere ogni rapporto con la Lokomotiv Mosca, un altro tecnico tedesco lascia un club russo. Si tratta di Daniel Farke che ha chiuso la sua avventura con i russi del Krasnodar. La società ufficializza il divorzio parlando di rescissione consensuale per l'allenatore e tutto il suo staff, in carica da appena 48 giorni. L'ex tecnico del Norwich, a Kicker, ha motivato la sua decisione: "L'attuale situazione e la richiesta delle nostre famiglie e dei nostri amici di tornare a casa, oltre alla perdita di ogni prospettiva sportiva e professionale ci hanno portato a questa scelta ben ponderata – le parole di Farke -. Non è stato facile, siamo stati accolti bene e in pochi giorni abbiamo formato un gruppo unito e composto da diverse nazionalità, purtroppo la situazione attuale ci ha portato a chiudere ogni rapporto". (ITALPRESS). ari/red 02-Mar-22 15:19